PROJET BUS ENTRE SEINE : PARTICIPEZ À LA CONCERTATION !

Date de publication: 26 février 2018

Du 19 mars au 20 avril 2018, Ile-de-France Mobilités organise une concertation sur le projet Bus Entre Seine. Ce temps d’information et d’échanges permet à chacun de s’informer sur les caractéristiques et les objectifs poursuivis par le projet, de poser ses questions et d’émettre ses propositions. Rencontres, formulaire en ligne, carte participative, coupon réponse du dépliant : un dispositif complet est proposé pour recueillir vos avis et propositions. Découvrez-le ici.