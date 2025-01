LA LETTRE D’INFO DU BUS ENTRE SEINE EST SORTIE

Date de publication: 8 mars 2021

Le 09 décembre 2020, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le Dossier d’enquête publique et le Schéma de principe du projet Bus Entre Seine.

Courant 2021, le lancement de l’enquête publique constituera une nouvelle étape majeure du projet. Elle permettra de recueillir les avis et propositions du public, qui seront ensuite analysés dans le rapport d’une commission d’enquête indépendante. C’est à partir de ce dernier, et de la déclaration de projet d’Île-de-France Mobilités, que le préfet pourra déclarer le projet d’utilité publique. Cette nouvelle étape est nécessaire au lancement des études détaillées et aux futurs travaux.

Pour en découvrir plus sur le projet, ses avancées et les prochaines étapes de sa réalisation, téléchargez la lettre d’info du projet Bus Entre Seine, parue en mars 2021.