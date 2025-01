DEUXIEME REUNION PUBLIQUE : DES ECHANGES TRES RICHES

Date de publication: 13 avril 2018

Une trentaine de personnes avaient fait le déplacement pour assister à la deuxième réunion publique qui se tenait le jeudi 5 avril, à l’Hôtel de Ville de Bezons. Après une introduction de Dominique Lesparre, Maire de Bezons, Thomas Rosenbaum et Emilie Lemaire, de la Direction des Infrastructures d’Île-de-France Mobilités, ont présenté le projet devant un public très intéressé.

Puis, comme lors de la première réunion, un large temps d’échange entre la tribune et les participants a eu lieu. Pendant un peu plus d’une heure, une vingtaine de personnes ont pu poser leurs questions, exprimer leur point de vue et émettre des suggestions. Ces échanges ont notamment permis d’aborder les questions du tracé, de l’emplacement des stations, des aménagements urbains, du matériel roulant et des projets connexes, ainsi que le sujet du Tram 2, dont le prolongement n’est pas prévu. Les intervenants ont pu expliquer comment la solution proposée répond aux besoins de déplacements du secteur.

L’ensemble de ces échanges alimentera le bilan de la concertation et le compte-rendu de cette réunion sera bientôt disponible sur ce site, ainsi que la présentation projetée en séance.