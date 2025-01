PROJET BUS ENTRE SEINE, POUR UNE DESSERTE BUS PERFORMANTE

Date de publication: 26 février 2018

Le projet Bus Entre Seine vise à améliorer les déplacements des voyageurs sur le territoire, en optimisant 16,5 km de lignes de bus. Le projet renforcera ainsi la régularité des lignes et réduira les temps de trajet entre le pont de Bezons (tramway T2), et les gares d’Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) et Cormeilles-en-Parisis (Transilien J). Améliorant les connexions aux différents pôles de transports, d’emploi et d’habitat de ce territoire en fort développement, le projet va également s’accompagner d’une requalification des espaces publics avec la création d’itinéraires cyclables et des aménagements paysagers. Découvrez ici les grandes lignes du projet.