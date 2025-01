Date de publication: 27 juin 2018

La concertation sur le projet Bus entre Seine s’est achevée le 20 avril 2018. Merci à toutes et à tous pour votre participation ! A ce jour, nous avons reçu plus de 550 avis, questions et propositions via les coupons réponse, le site internet et la carte participative. Sans oublier les nombreuses interventions recueillies lors des deux réunions publiques. L’équipe projet d’Île-de-France Mobilités va dresser le bilan de toutes ces contributions pour continuer à affiner le projet. Ce bilan sera mis en ligne à la rentrée, pensez à vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant. Prochaine étape : l’enquête publique en 2020.