PREMIÈRE RÉUNION PUBLIQUE DU PROJET BUS ENTRE SEINE À L’ESPACE NELSON MANDELA D’ARGENTEUIL, MERCREDI 28 MARS 2018

Date de publication: 5 avril 2018

L’espace Nelson Mandela, à Argenteuil, accueillait le mercredi 28 mars la première réunion publique organisée dans le cadre de la concertation du projet Bus Entre Seine. L’équipe projet d’Île-de-France Mobilités a présenté le projet devant un public attentif, puis un temps dédié a permis de répondre aux diverses questions. Dans l’ensemble, le projet a été bien accueilli par les participants, qui sollicitent l’amélioration des conditions de transports sur le territoire.

Les échanges ont été constructifs entre les orateurs et le public. Une quinzaine d’habitants a pris la parole : chacun a pu exprimer ses interrogations, ses préoccupations ou ses suggestions. Ces questions et remarques ont notamment porté sur le Tram 2 et sur les conditions actuelles de desserte. Elles ont bien été notées par l’équipe d’Île-de-France Mobilités et seront prises en compte dans le bilan de la concertation. Retrouvez l’équipe projet lors de la prochaine réunion publique à Bezons, le jeudi 5 avril, de 19h à 21h en salle des mariages de l’Hôtel de Ville.