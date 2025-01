Rendez-vous le 20 mars en gare routière de Cormeilles-en-Parisis

Date de publication: 20 mars 2018

La phase de concertation pour le projet Bus Entre Seine démarre. Dès le mardi 20 mars, l’équipe projet d’Île-de-France Mobilités vient à la rencontre des voyageurs de la gare routière de Cormeilles-en-Parisis, entre 16h30 et 19h00. Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et le département du Val d’Oise invitent les usagers, les habitants du territoire et tous les acteurs concernés à échanger avec l’équipe projet pour s’informer, donner son avis et s’exprimer. Pour en savoir plus sur les autres rencontres sur le territoire, consultez: ici