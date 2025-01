Rendez-vous le mercredi 28 mars pour la première réunion publique à 19h, espace Nelson Mandela

Date de publication: 21 mars 2018

Le 28 mars, Île-de-France Mobilités vous convie à la première réunion publique autour du projet Bus Entre Seine. Rendez-vous à 19h à l’Espace Nelson Mandela d’Argenteuil, au 82 boulevard du Général Leclerc. L’équipe Île-de-France Mobilités présentera le projet de manière détaillée : les principes d’insertion, les gains de temps, les aménagements prévus… Venez découvrir le projet et poser vos questions lors de ce temps d’échange. Et n’hésitez pas à déposer votre avis sur le site et sur la carte participative.