D’ARGENTEUIL À PONT DE BEZONS : DES AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES PROJETS URBAINS

Le linéaire de 3 km propose 5 stations – leur nom est provisoire :

« Jean Moulin » : activités économiques de la rue H. Barbusse

: activités économiques de la rue H. Barbusse « Place du 11 novembre » et « Carré/Delambre » : au cœur du projet urbain Porte de Saint-Germain / Berges de Seine, elles desserviront les futures populations et emplois, ainsi que les commerces et entreprises déjà présents.

« Place du 11 novembre » et « Carré/Delambre » : au cœur du projet urbain Porte de Saint-Germain / Berges de Seine, elles desserviront les futures populations et emplois, ainsi que les commerces et entreprises déjà présents.

« Avenue du Marais » : le stade du Marais et les nombreux emplois du secteur.

« Victor Hugo » : habitations, emplois et équipements du secteur, notamment River Ouest.

Sur la commune d’Argenteuil, le projet s’insère dans un quartier en pleine transformation avec le projet urbain Porte Saint-Germain / Berges de Seine. L’aménagement de voies de bus facilitera les accès et renforcera l’attractivité du quartier en accordant une place privilégiée aux transports en commun et aux modes doux.

Du côté de Bezons, le projet renforcera la desserte d’un secteur où le nombre d’habitants et d’équipements va augmenter avec l’achèvement des ZAC « Bords de Seine » et « Cœur de ville ». L’aménagement de voies de bus dédiées sera privilégié. Cependant, sur certaines rues trop étroites, les bus pourront ponctuellement circuler sur les voies bus à sens unique, voire emprunter la circulation générale.