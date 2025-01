C’est une voie qui est uniquement dédiée aux bus et bénéficiant de la priorité aux feux. Ce principe permet une circulation fluide et rapide des bus, qui s’affranchissent des aléas de la circulation (embouteillages, feux rouges, etc.). La partie principale du tracé du projet Bus Entre Seine sera aménagée avec une voie dédiée aux bus dans chaque sens de circulation.