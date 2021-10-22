VERS LA GARE DE CORMEILLES-EN-PARISIS : DES AMÉNAGEMENT FACILITANT LA CIRCULATION DES BUS

Le tracé considéré est celui de l’actuelle ligne de bus 3, qui empruntera l’infrastructure dédiée aux bus entre le Pont de Bezons et le carrefour Schuman, puis qui conservera son itinéraire actuel jusqu’à la gare de Cormeilles-en-Parisis en assurant la desserte de la ZAC des Bois-Rochefort.

Sur environ 3 kilomètres, des mesures d’accompagnement sont proposées sur la commune de Cormeilles-en-Parisis afin d’assurer de bonnes conditions d’accessibilité à la gare et de favoriser l’exploitation des bus tout en limitant les impacts sur l’environnement urbain.

Trois stations seront réaménagées afin d’offrir plus de confort aux voyageurs et des gains de temps en station.

Trois carrefours seront concernés par la mise en place de la priorité pour les bus :

1 – Avenue Louis Hayet / Rue des Frères Lumière

2 – Rue de Saint-Germain / Rue du Général Sarrail

3 – Rue du Général Sarrail / Rue du Lieutenant Edouard Vicario

De plus, deux carrefours nécessitent une modification de la priorité en faveur des bus :

1 – Rue Saint Germain / Rue des Champs Guillaume : un STOP sera mis en place sur la rue des Champs Guillaume à la place de celui présent actuellement sur la rue Saint Germain afin de faciliter l’exploitation des bus sur cette rue.

2 – Rue Saint-Germain / Rue de Nancy : un cédez-le-passage sera mis en place pour les véhicules arrivant de la rue de Saint-Germain nord afin de faciliter le tourne-à-gauche des bus vers la gare routière.