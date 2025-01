Plusieurs tracés sont-ils étudiés ?

Variantes de tracé proposées lors de la concertation au Val d'Europe Le bus EVE desservira les communes d’Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris et Jossigny. La nouvelle ligne permettra la desserte de plusieurs équipements structurants et zones en développement. Elle s’insérera par ailleurs dans des territoires déjà urbanisées et desservira des gares fréquentées.