La concertation continue

Depuis la fin de la concertation préalable et durant toutes les études préliminaires de Schéma de Principe et l’élaboration du Dossier d’Enquête Publique, Ile-de-France Mobilité a poursuivi le dialogue avec tous les partenaires, collectivités et maîtres d’ouvrage d’autres projets connexes du territoire, à travers :

Des réunions sectorielles avec les représentants des services des acteurs concernés par le projet ayant vocation à présenter, partager et valider techniquement les études sur une partie du tracé.

Des comités technique s avec les représentants des services des acteurs concernés (financeurs, Val d'Europe Agglomération, villes concernées, EPA France, Eurodisney, SNCF, etc…) ayant vocation à présenter, partager et valider techniquement l'avancement des études sur l'ensemble du tracé.

Des commissions de suivi ayant vocation à valider avec les élus du territoire et les financeurs du projet les études de schéma de principe et le dossier d'enquête d'utilité publique avant son passage au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités.

Une rencontre avec les associations cyclables afin de leur présenter les aménagements cyclables envisagés et de recueillir leur remarques et préconisations pour la suite des études à enclencher (après l'enquête publique).

La concertation préalable

Île-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage du projet, a organisé une concertation préalable sur le projet du 11 mai au 26 juin 2015, en collaboration avec les financeurs du projet (la Région Île-de-France et le Conseil départemental de Seine-et-Marne) et les collectivités locales. Pour recueillir le plus grand nombre d’avis et s’adapter aux spécificités du territoire, plusieurs modalités d’information et d’expression du public ont été mises en œuvre.

Ce temps privilégié d’information et de dialogue a d’abord permis de présenter le projet aux personnes qui vivent, travaillent, et se déplacent sur le territoire. La présentation du projet s’est faite sur la base du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), un document qui présente les éléments de faisabilité et d’opportunité du projet. Cette concertation avait également pour objectif de recueillir l’avis de tous sur le projet.

Plusieurs variantes de tracé étaient notamment proposées pendant la concertation (voir p.3 du dépliant), laquelle a permis d’éclairer le choix d’Ile-de-France Mobilités pour que le projet réponde au mieux aux attentes et aux besoins du territoire.