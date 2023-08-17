Allez-vous supprimer des places de stationnement ?

L’emprise projet du TCSP impacte des places de stationnement exclusivement rue du Bas Marin, là où le projet s’insère de façade à façade. Il s’agit de 55 places de stationnement aménagées le long du trottoir et de 10 places privées sur la place Travy du restaurant l’Express et du Grand Hôtel Sénia au niveau de la future station Travy qui seront quant à elles restituées par le projet sur la rue latérale des Lancés . Sur les autres séquences, il n’y aura pas d’impacts sur le stationnement existant liés à l’emprise du projet de TCSP.