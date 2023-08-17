Faudra-t-il supprimer des arbres ?

Si le projet implique l’abattage d’arbres, le bilan estimé est positif notamment grâce aux replantations et à l’insertion de la noue paysagère. Ainsi, les études préliminaires font état de 108 arbres abattus dans le cadre du projet, mais 120 seront réimplantés, dont une centaine sur la noue paysagère le long du TCSP, et une dizaine au droit de la place Travy. Dans le cadre des projets urbains connexes, le nombre d’arbres plantés qui avait été comptabilisé était d’environ 600 arbres tout le long du tracé, notamment 300 arbres au sein de la ZAC Chemin des Carrières, 190 arbres dans le secteur des Quinze Arpents, et 50 arbres dans le secteur de Cœur d’Orly.