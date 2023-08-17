Qui porte le projet ?

Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports, est le maître d’ouvrage du projet. Celui-ci est financé par l’Etat et la Région Île-de-France via le Contrat de Plan Etat-Région, et par le Département du Val-de-Marne via le Contrat Particulier Région-Département. Le département de l’Essonne intervient également de diverses manières, en tant que relai du bloc communal et contributeur financier et l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) qui intervient dans le domaine du développement territorial. Enfin, les acteurs locaux concernés par le tracé du TCSP Sénia-Orly sont également associés au projet. Il s’agit des communes d’Orly, Thiais, Rungis et Paray-Vieille-Poste et d’autres partenaires (l’établissement public d’aménagement (EPA) Orly Rungis – Seine Amont (ORSA), Aéroports de Paris (ADP), la RATP, la Société du Grand Paris (SGP), SNCF Réseau). Ils émettent des avis et suivent l’évolution du projet.