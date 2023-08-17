Le projet présente-t-il des risques environnementaux ?

L’autorité environnementale a conclu à une dispense d’étude d’impact environnemental, le projet n’ayant pas d’impact notable sur la santé ou l’environnement au regard de son contexte. En effet, les inventaires de faune et de flore n’ont pas fait apparaître d’enjeu particulier dans l’aire d’étude du projet. Celui-ci n’est pas situé près d’un cours d’eau (pas de risque d'inondation), ni près de zones humides qu’il pourrait impacter. Concernant les risques naturels et technologiques, les enjeux sont modérés et ne présentent pas d’impacts directs pour la faisabilité du projet. Par ailleurs, le projet sera l’occasion de transformer les espaces traversés avec la plantation d’arbres d’alignement et la réalisation de noues végétalisées, qui permettront de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et de recueillir les eaux de pluie pour les infiltrer dans le sol. En outre, le TCSP Sénia-Orly permettra de contribuer à améliorer la qualité de l’air, grâce au report modal des voitures vers les transports en commun.