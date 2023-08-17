Pourquoi faire passer le bus en site propre Sénia-Orly en site partagé avec le tramway T7 ? Peuvent-ils vraiment circuler sur la même voie sans risque d’accident ?

La mutualisation des plateformes permet de réduire les emprises utilisées pour la circulation des transports en commun sur le secteur de Cœur d’Orly et une très bonne intermodalité entre ces deux modes structurants pour le Val-de-Marne et l’Essonne. Des études ont été menées pour étudier la faisabilité d’une telle mutualisation, à l’exemple de Grenoble ou de Tours, et des mesures ont été prises dès la réalisation du tramway pour permettre le partage de la plateforme. Aux carrefours d’accès au site mutualisé, la priorité sera donnée au tramway, et les arrêts de bus seront situés en amont des arrêts de tramway pour permettre son arrêt en station même si un bus y est présent.