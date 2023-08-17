Pourquoi réaliser un site propre entre la zone d’activité de Sénia et l’aéroport d’Orly ?

Le projet de site propre répond à 3 objectifs principaux. Le premier objectif est d’accompagner le développement du territoire, et en particulier celui de la zone Sénia-Orly : en effet, des ZAC sont en cours de développement sur le territoire. De ce fait, des logements vont être créés et ils doivent être desservis par une ligne de transport en commun performante qui les relie aux principaux pôles d’échange du territoire (gares du Grand Paris Express, du RER C et aéroport d’Orly, qui constitue également un pôle d’emplois importants). Le deuxième objectif consiste à améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire d’Orly (Cœur d’Orly) depuis les secteurs de l’Est du Val-de-Marne (car le TCSP Sénia-Orly est le prolongement de la ligne de bus 393 qui circule actuellement entre Sucy-Bonneuil et Thiais) et enfin, le troisième objectif vise à créer une nouvelle desserte depuis le site propre existant Thiais-Pompadour-Sucy Bonneuil en connexion avec les modes structurants (future ligne 14 sud, future ligne 18).