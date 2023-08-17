Quel est le tracé du bus Sénia-Orly ?

D’une longueur d’environ 12,5 km au total, le bus Sénia-Orly desservira 9 stations, reliant Thiais à Paray-Vieille-Poste. Du nord au sud, le bus Sénia-Orly traversera Thiais, Rungis, Orly et Paray-Vieille-Poste. Enfin, il rallie les différents terminaux de l’aéroport d’Orly, formant une boucle en circulation banalisée. Le projet se déroulera en 2 phases potentielles au niveau de Pont de Rungis. À l’issue des études préliminaires et de la concertation, un tracé a été retenu. Au Centre commercial Thiais-village, c’est la variante par l’Allée Royale qui a été retenue et sur l’Avenue de l’Union, la mutualisation avec la plateforme du tramway T7 existante apparaît comme étant le parcours le plus lisible, intermodal et direct vers l’aéroport d’Orly. Il s’agit également d’une solution optimale pour favoriser les correspondances, notamment aux personnes à mobilité reduite. S’insérant dans un tissu industriel et urbain en mutation, amené à se densifier fortement, le bus Sénia-Orly permettra de desservir les nombreux logements, bureaux et équipements existants ou futurs.