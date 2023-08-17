Quel va être l’impact du projet sur la circulation routière ?

La capacité des axes de circulation a été définie pour assurer une circulation routière fluide sur les communes traversées par le TCSP Sénia-Orly, même en cas de réduction du nombre de voies sur certains secteurs. La réduction du nombre de voies par sens, lorsque la circulation le permet, fait partie des leviers d’action pour un développement apaisé des quartiers. Elle permet de faire advenir des « boulevards urbains » sur des axes autrefois très routiers. Les études d’impact du site propre sur lequel circulera le bus sur le trafic indiquent que son impact sur le trafic routier sera limité. Le secteur de « Cœur d’Orly » pourrait faire l’objet d’une forte augmentation de trafic en lien avec le développement d’un nouveau quartier d’affaires. En cas de développement de ce dernier, il a été calculé que le BHNS représenterait uniquement 5 à 10 % de capacité utilisée supplémentaire des carrefours.