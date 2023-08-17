Quels seront les aménagements cyclables ?

Le projet de TCSP Sénia-Orly, offrira des aménagements cyclables continus tout au long du tracé du TCSP. Les aménagements cyclables sont actuellement très rares et discontinus dans le secteur. Ainsi, le projet de TCSP Sénia-Orly concourt à améliorer le maillage du territoire en infrastructures destinées aux modes doux, permettant ainsi d’encourager leur pratique. L’aménagement cyclable réalisé dans le cadre du projet assurera une liaison structurante, directe et continue depuis le carrefour de la Resistance jusqu’à la plateforme aéroportuaire. La réalisation de ces aménagements et les offres de stationnement prévues au droit des stations (12 places de stationnement vélo par station soit 6 arceaux) et des pôles d’échanges (consignes sécurisées de plusieurs dizaines de places et arceaux) permettront de développer la pratique du vélo sur le territoire, aujourd’hui inexistante