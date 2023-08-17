Quels sont les grands aménagements à venir sur ce territoire ?

Le tracé du TCSP Sénia-Orly s’inscrit dans la zone d’activités du Sénia, actuellement zone industrielle et parc d’activités situé entre l’aéroport d’Orly, de Rungis et de l’A86. Cette zone accueille plusieurs programmes urbains et de requalification dont :

Le projet de ZAC Chemin des Carrières, porté par l’EPA ORSA, qui présente une forte dominance logements afin de répondre aux besoins résidentiels de la ville d'Orly et intègre également les services et équipements nécessaires aux besoins des nouveaux résidents. La ZAC Chemin des Carrières est en interface avec le projet de bus au niveau de la rue du Bas Marin.

Le projet d’aménagement Parcs en Scène, prévu à l’horizon 2027. Le projet s’insère au nord de la rue des Quinze Arpents, où circulera le TCSP.

Le projet de ZAC intercommunale du Sénia, prévu à l’horizon 2027. Il s’agit d’une des opérations de réaménagement du Sénia porté par l’EPA ORSA. Elle s’étend sur un périmètre de 57 hectares situé sur les communes de Thiais et d’Orly. Le futur TCSP passera sur une voirie créée dans le cadre du projet de cette ZAC, qui prévoit également la requalification de la rue des Quinze Arpents.

Le projet Cœur d’Orly, une opération de développement d’un pôle tertiaire s’étendant sur 130 hectares, sur la plateforme aéroportuaire d’Orly. Il est prévu à terme la création de 40 000 emplois. Il est réalisé sous maitrise d’ouvrage Aéroports de Paris (ADP).