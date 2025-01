La station Villa Nova sort de terre !

À Villeneuve-Saint-Georges, la construction de votre station Villa Nova témoigne de l’énergie et de la mobilisation des compagnons !

D’ores et déjà, les bâtiments sont érigés et le système mécanique trône majestueusement au sommet des piliers de soutènement.

Pour l’heure, cet enchevêtrement de béton et de métal et de bois laisse seulement deviner les contours de la station et de la mécanique, mais bientôt, vous découvrirez la qualité architecturale de votre station Villa Nova.