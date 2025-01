Station Pointe du Lac : pose de la toiture

5 compagnons et 1 grutier ont installé la toiture de la station Pointe du Lac @Creteil de 300 m². Manœuvrer et ajuster ces quelques tonnes d’acier ont requis sur le savoir-faire de l’équipe, mais le résultat final est là ! D’ici quelques mois, cette toiture sera intégralement végétalisée et recouverte de sedum, de géraniums, de sariette… Poésie botanique et technicité industrielle sont parfaitement compatibles !

Mais place aux images de cette nouvelle étape.

Et merci pour vos encouragements toujours plus nombreux. Soyez certains qu’ils font fort plaisir à toute l’équipe mobilisée.