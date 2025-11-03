Info travaux : travaux sur le mail F. Mitterrand à Créteil

Afin d’aménager les abords de la station C1 Pointe du Lac et de construire un nouveau parking vélos, des travaux de voirie sont nécessaires sur le mail François Mitterrand, entre fin octobre et décembre 2025.

Quelques places de stationnement seront neutralisées sur la rue des Coteaux.

Pour garantir la sécurité de toutes et tous, la vitesse est limitée à 30 km/h aux abords du chantier.

Saïd, votre agent de proximité, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Il est joignable au 06 32 87 00 52.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.