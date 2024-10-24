Station Pointe du Lac : nouvelle étape

Afin de faciliter vos correspondances entre métro et téléphérique, nous réalisons une passerelle qui reliera les deux stations.

La partie de la passerelle située au-dessus des voies de métro est sous maîtrise d’ouvrage RATP. Leurs équipes sont actuellement en train d’ériger cette partie de l’ouvrage. Afin de ne pas perturber le fonctionnement de la ligne, les travaux sont effectués de nuit.

Voici quelques images des travaux en cours.

Dès que les interventions de la RATP seront achevées, les compagnons du Câble C1 reprendront la suite de la construction de la passerelle qui ira jusqu’au mail François Mitterrand.

©Île-de-France Mobilités & RATP – Julien Lévêque