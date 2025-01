La première boucle du câble est prête à accueillir les cabines, entre les stations Pointe du Lac et Limeil-Brévannes

3 étapes pour installer le câble

L’installation du câble porteur-tracteur de votre téléphérique s’effectue en 3 grandes étapes sur trois secteurs :

1/ protection de la zone

2/ déroulage du câble

3/ mariage de la boucle du câble ou « épissure ».

Retours sur l’installation du câble entre les stations Pointe du Lac et Limeil Brévannes :

Première étape : la préparation de la zone de déroulage du câble

Une fois les stations réalisées et les pylônes levés, la première étape consiste à sécuriser la zone survolée par les futurs câbles, et notamment les axes routiers et ferrés. Il s’agit de permettre un déroulage du câble en toute sécurité, tout en maintenant les conditions de circulation des trains et des voitures.

Pour le premier tronçon, l’un des enjeux résidait dans le survol des voies de la gare de triage de Valenton, large de plus de 110m. Les équipes ont installé de chaque côté de l’infrastructure des « passe-câbles », un type de grues disposant de filets de protection au-dessus de ces voies ferrées.

Deux grues ont été érigées de part et d’autre de l’infrastructure ferroviaire, située entre les viaducs de la Ligne à Grande Vitesse et de la RN406. Cette imposante structure, positionnée au millimètre près, a nécessité des années d’études et de dialogue et a mobilisé de nombreuses équipes spécialisées.

L’installation de cette protection au-dessus du faisceau ferroviaire, spécialement imaginée pour ce site, a été menée en collaboration avec la SNCF et a nécessité une interruption de la circulation des trains de fret au cours du dernier week-end d’avril : un rendez-vous pris plusieurs années auparavant et tenu.