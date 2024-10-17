La station Valenton sort de terre !

Après l'élévation des murs de soutènement, les équipes ont procédé au remblaiement. Il permettra de protéger les murs de l'humidité et de l'eau grâce à un dispositif de drainage.

La partie visible du mur de soutènement, qui fera face au bassin ornemental, est traitée avec du béton matricé. Le béton matricé consiste à appliquer une sorte de pochoir géant sur un support encore frais (chape de béton traditionnelle).

Cette technique permet de mettre en valeur les abords paysagés de la station.

À la différence du béton imprimé, qui permet de donner des effets en relief de trois dimensions, le béton matricé permet de dessiner des motifs en deux dimensions. Cette technique d’application offre des qualités de robustesse et de durabilité significatives. Un vernis de finition sera appliqué sur le béton matricé afin de l’imperméabiliser, de fixer les couleurs et de faciliter son entretien.

La station Valenton a une particularité. Son positionnement permettra de réaxer légèrement la ligne vers la station La Végétale. Mais elle offrira également un nouveau point de vue sur la ville.

