Appel à projet : art urbain - envoyez votre candidature d'ici le 12 juin 2025, avant 23h

Île-de-France Mobilités met à la disposition d'artistes urbains plusieurs socles de pylônes du téléphérique pour favoriser leur insertion dans l’espace urbain et limiter le risque de dégradations.

Ces pieds de pylône en béton sont situés à proximité de routes départementales, dans des lieux de passage très fréquentés par les habitantes et les habitants du territoire (à pied, à vélo ou en voiture).

Île-de-France Mobilités souhaite ainsi valoriser le dynamisme du vivier artistique local et tisser des liens entre les usagers du téléphérique, les riverains et les acteurs économiques, culturels et institutionnels.

Les propositions devront répondre aux souhaits des collectivités territoriales et partenaires directement concernés par l'implantation des objets.