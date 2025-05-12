Cabines en vue : les essais de ligne débutent

Tandis que les chantiers battent leur plein au niveau des stations, les essais de ligne démarrent et de nouvelles cabines vont circuler quotidiennement sur le câble porteur – tracteur pour tester les différentes composantes du système. De plus en plus de cabines seront progressivement injectée au système jusqu’à la marche à blanc.

Durant cette période d’essais dynamiques (sans aucun impact sur les piétons et autres circulations), aucun voyageur ne sera embarqué à bord. Les cabines restent emmaillotées afin de les préserver jusqu’à la mise en service.



Les essais vont se dérouler section par section : de Pointe du Lac à Limeil-Brévannes pour commencer, puis de Villeneuve Saint-Georges à La Végétale et enfin de La Végétale à Limeil-Brévannes.

Il s’agit dans un premier temps (quelques mois) d’effectuer des réglages électriques et mécaniques (freinage, sécurité, chargement, …), puis de tester toutes les configurations et fonctionnalités de la ligne et de ses équipements.

Lorsque tous les contrôles réalisés seront entièrement satisfaisants, l’exploitant Transdev lancera la marche à blanc qui consiste à faire circuler les cabines dans des conditions réelles.

Abonnez-vous aux actualités pour suivre pas à pas cette phase décisive !