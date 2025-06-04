Compensation écologique du Câble C1 : les dernières nouvelles !

Le Câble C1 s’inscrit dans une démarche écoresponsable appelée ERC qui vise à éviter les atteintes à l'environnement (air, bruit, eau, sol, santé des populations…), à réduire celles qui n'ont pu être évitées et à compenser celles qui n'ont pu être suffisamment évitées ou réduites.

Des mesures de compensation écologique sont ainsi réalisées à Port Courcel, dans l’Essonne, sur 2,5 hectares, à 4km du téléphérique.

Diversification du boisement, restauration des lisières forestières et création de clairières sont au programme :

Plantation de 3 000 arbres : une quinzaine d’essences parmi lesquelles le cornouiller sanguin, le tilleul à petites feuilles, l’érable et l’orme champêtres, le chêne pédonculé, …

Création d’une clairière de 2019m2 : lieu privilégié de vie et de reproduction des insectes, elles offrent des conditions favorables au maintien des pontes pendant la période hivernale et proposent une zone d’alimentation préférentielle pour les oiseaux.

Création d’une lisière forestière autour de la clairière de 5010m2 : elles constituent des habitats propices aux oiseaux ainsi que des corridors de circulations privilégiés ; elles permettent également de lutter contre les effets du vent, de la sécheresse et du froid, en créant une barrière semi-étanche.

Débroussaillage de certaines zones : pour laisser entrer la lumière et favoriser la pousse d’un couvert végétal / de strates arbustives.

Création d’hibernaculums (piles de bois stérés) : ils servent d’habitats pour les insectes, les reptiles (lézards, orvets …) et les hérissons. Les espaces entre les troncs, qui emmagasinent la chaleur du soleil, servent d’abris et favorisent la reproduction de ces espèces.

Création de 3 passages pour hérissons dans le grillage fermant la parcelle côté Seine.

Grâce à ces actions, les terrains concernés vont retrouver des fonctionnalités écologiques et c’est tout l’intérêt de ces mesures compensatoires.