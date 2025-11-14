Info travaux : travaux de voirie aux abords de la station Pointe du Lac - Créteil

Dans le cadre de la réalisation de la future station Pointe du Lac et de la passerelle reliant la station du métro 8 au mail François Mitterrand, des travaux de voirie sont prévus sur la RD 1.

Ces interventions auront lieu durant deux à trois nuits, entre le lundi 17 et le jeudi 20 novembre 2025, de 21h à 6h, afin d’adapter le balisage à la bascule de la RD 1.

La circulation sera partiellement interrompue dans les deux sens pendant ces nuits. Des déviations routières et des reports d’arrêts de bus (lignes 117, 181, 281, 308 et 12) seront mis en place.

À partir du 20 novembre 2025 et jusqu’au 31 janvier 2026, la circulation sera basculée sur la partie sud-est de la RD 1, avec maintien des deux sens et une vitesse limitée à 30 km/h.

Des nuisances sonores sont à prévoir dans le cadre de ces opérations.

Saïd, votre agent de proximité, se tient à votre disposition pour toute question au 06 32 87 00 52.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.