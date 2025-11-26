Des arbres soigneusement choisis pour le C1

Les plantations d'arbres et végétaux ont débuté autour des stations !

Sélectionnés pour leur robustesse et leur adaptation au climat francilien, ils composent un paysage durable et vivant autour des stations.

Cette palette végétale, mêlant arbres, arbustes et plantes vivaces, contribuera à la fraîcheur urbaine et à la biodiversité locale.

Tout au long de l'année, feuillages et floraisons offriront une palette colorée et changeante, donnant vie aux abords et aux toitures végétalisées des stations.

© Île-de-France Mobilités