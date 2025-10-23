Les cabines du Câble C1 ont été réceptionnées !

Nouvelle étape franchie pour le Câble C1 : les 105 cabines (+ 2 de réserve) ont été vérifiées par Île-de-France Mobilités.

Après plusieurs mois de circulation dans leurs housses de protection, les cabines ont toutes été découvertes pour de nouveaux contrôles permettant de s'assurer de la qualité de fabrication : aspect extérieur et intérieur, ouverture des portes et de fenêtres, dispositif de vidéo surveillance, dispositifs d'appel, assises...

De derniers tests seront réalisés d'ici la mise en service pour procéder aux ultimes vérifications concernant l'éclairage et les informations voyageurs.

Le Câble C1 entame désormais sa dernière étape : la marche à blanc.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot