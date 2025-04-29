Station Limeil-Brévannes : de multiples avancées

L’activité du chantier de la station Limeil-Brévannes bat son plein !

D’importants travaux de terrassement sont en cours et préfigurent les aménagements qui entoureront les ateliers – garages et la station.

Les terres excavées sont réutilisées pour créer des talus qui seront végétalisés d’ici la fin de l’année.

Les quais de la station prennent forme peu à peu tandis que les cabines commencent à s’aligner à l’intérieur des ateliers-garages.

Si les travaux en cours sont moins spectaculaires que l’élévation des pylônes, ils n’en demeurent pas moins tout aussi exigeants et indispensables au bon fonctionnement de la ligne.

De nombreux compagnons aux spécialités multiples s’affairent chaque jour pour finaliser votre station comme vous le verrez sur nos images.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot