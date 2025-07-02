Station Limeil-Brévannes : les cheminements d'accès à votre station prennent forme

Depuis quelques semaines, les compagnons réalisent les travaux de voirie qui borderont votre station. En effet, les abords seront aménagés pour faciliter l'accès aux quais et créer des espaces accueillants où du mobilier urbain invitera au repos et à la détente. À terme, des parterres végétalisés, mixant arbustes et fleurs, complèteront l'ensemble.

Mais ce n'est pas tout ! Des arceaux et des abris sécurisés pour les vélos seront également mis en place. Des dépose-minute incluant des places PMR seront aussi à disposition.

©Île-de-France Mobilités