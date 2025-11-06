Info travaux : travaux de voirie aux abords de la station Valenton

Afin de réaliser la traversée piétonne sécurisée qui permettra de rejoindre la station Valenton, des travaux de voirie sont prévus dans la nuit du 6 au 7 novembre 2025, de 21h à 5h.

La circulation sera interrompue sur une partie de la rue Gabriel Péri.

Une déviation routière sera mise en place et un accès riverains sera maintenu.

Des nuisances sonores sont à prévoir dans le cadre de cette opération.

Saïd, votre agent de proximité, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Il est joignable au 06 32 87 00 52.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.