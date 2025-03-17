Du nouveau sur la coulée verte La Végétale

Le déroulage du câble définitif sur la dernière section de la ligne est achevé et la plupart des cheminements qui avaient été fermés en début d'année sont désormais réouverts.

Dans le Parc Saint-Martin, les cheminements sont réouverts depuis le vendredi 28 février.

Dans le Parc de la Ballastière :

des travaux de voirie sont nécessaires et débuteront fin mars pour s'achever vers la mi-mai 2025 ;

durant ces travaux, les cheminements qui longent la rue Saint-John Perse, entre les deux pylônes, seront partiellement fermés ou modifiés ;

l'accès au boulodrome est réouvert.

