Tous les travaux de génie civil sont désormais achevés

Ces dernières semaines, la construction du 1er téléphérique urbain d'Île-de-France a franchi une nouvelle étape : tous les travaux de génie civil sont achevés sur l'ensemble des stations !

Le "génie civil", c'est tout ce qui a trait à la réalisation des structures et des ouvrages d'infrastructures. La construction du Câble C1 est un bel exemple qui illustre le génie humain et les ressources technologiques mis en œuvre !

Faites le tour de vos futures stations en images.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot