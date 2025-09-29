C'est officiel : le Câble C1 sera mis en service le 13 décembre 2025 !

Alors que les essais se poursuivent et que les premières cabines circulent « sans leur pyjama » sur la ligne, la date de mise en circulation est désormais officielle.

Le Câble C1, premier téléphérique urbain d’Île-de-France, ouvrira ses portes le 13 décembre 2025 !

Avec ses 5 stations, ses cabines accessibles à tous, et sa connexion directe avec les transports existants, le Câble C1 sera la nouvelle solution de mobilité.

Une alternative rapide, régulière et silencieuse pensée pour simplifier les déplacements du quotidien.

© Île-de-France Mobilités et © Aymeric Guillonneau – Région Île-de-France