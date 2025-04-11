À propos des câbles de communication

Avez-vous remarqué que le câble tracteur - porteur du C1 est accompagné de 2 autres câbles plus fins ?

Ce sont les câbles de communication qui, entre le câble porteur-tracteur nécessaire aux cabines, servent à la transmission de signaux entre les stations et à l’alimentation des équipements des pylônes.

Le déroulage de ces câbles a été réalisé en même temps que celui du câble de traction.

Au moyen d’une nacelle élevée à grande hauteur, des spécialistes ont procédé, avec minutie, à la mise en place de ces câbles de communication nécessaire à l’exploitation du téléphérique.

© Île-de-France Mobilités