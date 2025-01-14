Un coffrage élégant pour protéger et habiller le système de vos stations

Ce coffrage protège le système et la station des intempéries tout en laissant la lumière pénétrer afin de limiter la consommation énergétique des stations.



Le choix a été fait de les traiter de la manière la plus discrète et sobre possible afin que ces coffrages s'intègrent harmonieusement dans le paysage et pour réduire leur impact visuel.

Les façades vitrées d'aspect anodisé reflètent les contours du paysage environnant.

Le nom de chaque station s'affichera en lettres monumentales lumineuses, éclairées par des LED. Les noms seront ainsi visibles de jour comme de nuit.



Découvrez en images les façades vitrées du système de la station Valenton qui sont désormais posées !



©Île-de-France Mobilités

