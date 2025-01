À Villeneuve-Saint-Georges, levage du dernier pylône sur l'espace public

Ce jeudi 26 septembre, les équipes ont procédé au levage d’un pylône de 51 mètres de haut, sur le rond-point situé à l’angle des avenues Guy Môquet et J.F. Kennedy. Il s’agit de l’un des derniers grands pylônes de la ligne. Cette étape décisive marque une nouvelle progression dans l’avancement du chantier.

Grâce à la mobilisation quotidienne des compagnons, le chantier du 1er téléphérique urbain d’Île-de-France avance à grands pas.

La future liaison entre le métro Créteil-Pointe du Lac et Villa Nova, en passant par Limeil-Brévannes et Valenton, se concrétise chaque jour un peu plus et nous sommes tout comme vous impatients de la voir achevée.

Merci encore pour vos encouragements et comptez sur nous pour faire au plus vite !

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier