Tout savoir sur la construction des stations

Comment sont construites vos stations du C1 ? Quelles en sont les étapes ? Quels métiers sont mobilisés ? On vous raconte tout en images !

La dernière étape de la construction de vos 5 stations est désormais en cours avec les aménagements intérieurs, tandis que les espaces extérieurs se dessinent davantage de jour en jour. Depuis le premier jour des travaux des stations, de nombreux corps de métier sont mobilisés : terrassiers, grutiers, charpentiers, électriciens, couvreurs, mécaniciens, ferrailleurs, peintres, paysagistes… Autant de métiers et d’étapes de réalisation pour vous offrir des espaces voyageurs bien insérés dans le paysage et fonctionnels. Bravo à tous les compagnons !

d'ici la mise en service de la ligne, prévue en fin d'année 2025 !

