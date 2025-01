Les premiers pylônes vont s’élever sur votre ligne de Câble C1 !

Date de publication: 18 juillet 2023

Les emplacements de chaque pylône sont d’abord terrassés, débroussaillés et nivelés.Ensuite, viennent les fondations : forage et bétonnage de pieux, selon la technique de la « tarière creuse », sorte de vis sans fin.La livraison des pylônes aura lieu d’ici la fin de l’année et leur arrivée marquera une grande étape d’avancement du chantier.

© Ile-de-France Mobilités