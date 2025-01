Date de publication: 30 juin 2023

Dans votre téléphérique, vous voyagerez toujours assis !

Sur votre trajet, vous serez toujours assurés d’avoir une place assise dans la cabine. Pour des raisons de confort et de sécurité, le nombre de passagers par cabine est de 10 maximum ou moins en présence d’un vélo, d’une poussette, d’une personne munie de bagages, d’un fauteuil roulant …). La modularité des assises permettra de s’adapter à toutes les situations.

Le Câble C1 a été conçu pour pouvoir transporter plus de passagers qu’attendus, en heures de pointe. Grâce à cette surcapacité et à la fréquence de passage des cabines, une toutes les 30 secondes environ, vous pourrez embarquer aisément.

Enfin, les agents présents en station auront pour mission de réguler les flux, d'informer et d'assurer la sécurité des voyageurs.Dans le 1er téléphérique urbain d'Île-de-France, vous voyagerez confortablement et sereinement.

©Ile-de-France Mobilités/Hervé Piraud