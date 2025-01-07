Sécurisation des espaces pour le déroulage du câble entre Limeil-Brévannes et La Végétale

De début janvier à fin février 2025, les équipes dérouleront les derniers kilomètres de câble de la ligne du téléphérique, entre les stations Limeil-Brévannes et La Végétale.

Sur cette section, le Câble C1 survolera la coulée verte La Végétale et notamment les parcs de La Ballastière et de Saint-Martin. Cette opération nécessitera la sécurisation indispensable de la zone de déroulage et la mise en place de protections.

Certains chemins des deux parcs ainsi que le boulodrome et le City stade seront fermés au public durant 2 mois environ.

Une signalétique spécifique sera mise en place pour vous orienter.

Saïd, votre agent de proximité, se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. Il est joignable au 06 32 87 00 52.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour les fermetures de chemins mais également plus d’explications sur les différentes étapes du déroulage de câble.