Des mesures volontaristes pour maîtriser le niveau sonore du Câble C1

Des études et des modélisations acoustiques rigoureuses ont été menées dès la conception et tout au long des différentes phases du projet.

Comme il n’existe pas encore de réglementation relative au bruit émis par les téléphériques, les études d’impact ont été menées sur la base de la réglementation « bruit de transport terrestres » et vérifiées selon la réglementation du « bruit de voisinage » ces deux approches étant intéressantes et complémentaires.

Toutes les études et modélisations établies indiquent que le Câble C1 est parfaitement conforme à ces réglementations sur l’ensemble de la ligne.

Le bruit généré par le téléphérique se fondra dans le bruit ambiant mesuré sur l’ensemble du tracé.

Cette bonne performance acoustique est notamment due au choix de la qualité du câble porteur – tracteur qui permet de réduire sensiblement les vibrations d’un câble classique.

Par ailleurs, le système de motorisation retenu pour le Câble C1 fait partie des plus silencieux. En station, des amortisseurs de vibrations seront installés et les murs et les toitures seront isolées sur le plan phonique.

Afin de s’assurer que le bruit émis par le câble ne constitue pas une nuisance pour les riverains, un suivi des niveaux sonores aux abords du téléphérique sera mené après sa mise en service, puis régulièrement les 10 premières années d’exploitation.