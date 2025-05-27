Invitation à venir découvrir vos futures stations et la voie verte La Végétale
Publié le-
Mis à jour le
Île-de-France Mobilités et Île-de-France Nature vous invitent à venir découvrir les aménagements de la voie verte La Végétale et de 3 stations du Câble C1 au cours d'une balade commentée.
4 balades d'une durée de 2 heures vous sont proposées dimanche 15 juin 2025.
Un goûter sera offert aux participants au terme de chaque balade.
Conditions d'accès à la balade :
- Visite gratuite.
- Inscription obligatoire.
- Balade à pied, accessible aux PMR et aux poussettes.
- Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par 1 adulte responsable (jusqu'à 2 enfants par adulte). Visite recommandée à partir de 8 ans seulement.
- Port de chaussures adaptées à la marche.
- Dépôt obligatoire d'une pièce d'identité au départ de la balade.
Lieu de rendez-vous (aucune inscription sur place) : 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire !