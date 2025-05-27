Invitation à venir découvrir vos futures stations et la voie verte La Végétale

Île-de-France Mobilités et Île-de-France Nature vous invitent à venir découvrir les aménagements de la voie verte La Végétale et de 3 stations du Câble C1 au cours d'une balade commentée.

4 balades d'une durée de 2 heures vous sont proposées dimanche 15 juin 2025.

Un goûter sera offert aux participants au terme de chaque balade.

Conditions d'accès à la balade :

Visite gratuite.

Inscription obligatoire.

Balade à pied, accessible aux PMR et aux poussettes.

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par 1 adulte responsable (jusqu'à 2 enfants par adulte). Visite recommandée à partir de 8 ans seulement.

Port de chaussures adaptées à la marche.

Dépôt obligatoire d'une pièce d'identité au départ de la balade.

Lieu de rendez-vous (aucune inscription sur place) : 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire !